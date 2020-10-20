Alden-Conger swept Janesville-Waldorf-Pemberton Monday with a 25-11, 25-17, 25-16 victory in Alden.

Andra Armstrong led the Bulldogs (2-2) with 14 digs and Sydney Gahlon added 10.

Gahlon, Mara Richardson and Alexa Cords all tallied five kills to lead JWP, as the team fell for the second straight match. Richardson finished with seven assists to lead the team.

The Bulldogs face Madelia Tuesday at 7:15 p.m. in Madelia.

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