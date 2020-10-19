...WIDESPREAD SNOW EXPECTED TUESDAY...
.AN AREA OF SNOW WILL MOVE FROM WEST TO EAST ACROSS THE AREA ON
TUESDAY. MIXED PRECIPITATION IS POSSIBLE FOR A SHORT TIME AT THE
BEGINNING AND ENDING OF THE EVENT, AND FOR A LONGER PERIOD OF TIME
NEAR I-90 WHERE A MIXTURE WITH RAIN IS MORE LIKELY. A WINTER WEATHER
ADVISORY HAS BEEN ISSUED FOR THE AREA NORTH OF I-90 FOR TUESDAY,
WITH WIDESPREAD SNOWFALL AMOUNTS OF 2 TO 5 INCHES EXPECTED. LOCALLY
HIGHER AMOUNTS ARE POSSIBLE, PARTICULARLY ALONG THE I-94 CORRIDOR.
THE AFTERNOON COMMUTE WILL BE IMPACTED, SO PLAN FOR ADDITIONAL
TRAVEL TIME.
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 10 AM TO 10 PM CDT
TUESDAY...
* WHAT...WET SNOW EXPECTED, ALONG WITH A BRIEF PERIOD OF MIXED
PRECIPITATION. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 5 INCHES.
* WHERE...PORTIONS OF WEST CENTRAL WISCONSIN AND CENTRAL, EAST
CENTRAL, SOUTH CENTRAL AND SOUTHEAST MINNESOTA.
* WHEN...FROM 10 AM TO 10 PM CDT TUESDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE EVENING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&