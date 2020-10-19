Janesville-Waldorf-Pemberton’s Ethan Moravec looked almost perfect in the second week of competition for the Bulldogs.

Moravec hit 49 of the 50 targets in his two rounds to turn in the highest score on the team.

Four others joined him in the 40-hit club. Tyler Flemming went 43-for-50 while Isaac Zimmerman hit 42 of 50 targets. Alex Mayo and Hunter Jaeger each hit 41 targets.

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