Sitting among the farmland of Waseca County, right outside of Janesville, is a “real family business” that has been in operation now for over 13 years.

Indian Island Winery

Indian Island Winery, opened in 2010, represents what owner Ray Winter calls a “real family business.” (Ethan Becker/southernminn.com)
Ray Winter

Ray Winter opened Indian Island Winery with his family saying it was “all for them” and that he’d “never have opened a winery for myself.” (Ethan Becker/southernminn.com)
Wells friends

From left to right, Dean Redig, Juli Redig, Rita Treptow and Mitch Treptow say they come out to Indian Island Winery at least once or twice a month. (Ethan Becker/southernminn.com)
Generation Gap

Generation Gap, featuring Rod Scheitel (left) and Carter Quast, perform at Indian Island Winery, who wanted to have the best music from the start. (Ethan Becker/southernminn.com)
Dancing

Couples dance to the music out at Indian Island Winery on Saturday. (Ethan Becker/southernminn.com)
  

Ethan Becker is a reporter for the Waseca County News. Reach him at (507) 333-3133. Find him on Twitter @Ethan_BeckerWCN or @WasecaNews.

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