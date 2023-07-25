Sitting among the farmland of Waseca County, right outside of Janesville, is a “real family business” that has been in operation now for over 13 years.
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