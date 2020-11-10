...PRECIPITATION CONTINUES TO EXPAND NORTHWARD...
...WINTER STORM WARNING EXPANDED WESTWARD TO REDWOOD FALLS AND
ST. CLOUD AREAS...
.A COMPLEX SYSTEM WILL IMPACT THE REGION THROUGH THIS EVENING,
BRINGING A VARIETY OF WEATHER IMPACTS. FREEZING RAIN IS EXPECTED
THIS AFTERNOON ACROSS SOUTHERN AND EASTERN MINNESOTA INTO WESTERN
WISCONSIN WHERE A TENTH TO A QUARTER OF AN INCH OF ICE
ACCUMULATION. THE FREEZING RAIN WILL TURN TO ALL SNOW BETWEEN 5
AND 7 PM AND BECOME HEAVY AT TIMES ACROSS EASTERN MINNESOTA AND
FAR WESTERN WISCONSIN. 3 TO 5 INCHES OF SNOW WILL FALL THROUGHOUT
THE EVENING IN THOSE AREAS. ALL SNOW IS EXPECTED ACROSS WESTERN
MINNESOTA WHERE 4 TO 7 INCHES ARE FORECAST.
AN ICE STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FOR FREEBORN, STEELE AND
FARIBAULT COUNTIES UNTIL 6 PM THIS EVENING. A WINTER STORM
WARNING IS IN EFFECT FROM THE REST OF SOUTH CENTRAL MINNESOTA TO
NORTHWEST WISCONSIN THROUGH THIS EVENING, INCLUDING THE TWIN
CITIES METRO. A WINTER WEATHER ADVISORY IS IN EFFECT FOR AREAS
FROM RED WING, TO EAU CLAIRE, TO LADYSMITH WHERE SOME LIGHT ICE
AND SNOW ACCUMULATIONS ARE LIKELY; AND ACROSS WESTERN MINNESOTA
THROUGH THE EVENING WHERE SEVERAL INCHES OF SNOW ARE LIKELY.
USE CAUTION IF TRAVELING AND MONITOR FURTHER UPDATES TO THE
FORECAST, AS EVEN SMALL SHIFTS IN THE TRACK COULD GREATLY ALTER
THE EXPECTED IMPACTS.
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CST THIS
EVENING...
* WHAT...HEAVY MIXED PRECIPITATION. ADDITIONAL SNOW
ACCUMULATIONS OF 2 TO 4 INCHES AND ICE ACCUMULATIONS OF UP TO
ONE TENTH OF AN INCH.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL AND SOUTH CENTRAL MINNESOTA.
* WHEN...UNTIL 9 PM CST THIS EVENING.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE EVENING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1. ROAD CONDITIONS CAN ALSO BE FOUND
AT 511MN.ORG FOR MINNESOTA OR 511WI.GOV FOR WISCONSIN.
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