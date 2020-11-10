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The Casey's General Store in Janesville sold a winning Gopher 5 ticket worth $503, 343. Two Elysian residents shared the ticket and will share the prize. (Bailey Grubish/Southernminn.com)

 By BAILEY GRUBISH bgrubish@wasecacountynews.com

Most people imagine what they would do if they won the lottery, but for two Elysian residents, it became a reality on Nov. 4. 

The Minnesota Lottery announced on Facebook that a $503,343 Gopher 5 winner came from the Janesville Casey’s General Store.

Ruth Huff and Pauline Varacka, both from Elysian, are the Gopher 5 winners splitting the winnings for $251,671 each, according to the Minnesota Lottery.

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