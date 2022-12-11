Assistant coaches: Randy Johnson, Dan Berthiaume, Timothy Duggan, Mike Dietsch, Sarah Tollefson
ROSTER
No. 2 Sam Laliberty D 9 (Faribault); No. 3 Zoe Berthiaume F 9; No. 4 Bailey Tilley F 11; No. 5 Ella Bond F 9; No. 6 Samantha Martinson F 8 (Faribault); No. 7 Heidi Deuel D 12; No. 8 Aurelia Meza D 11; No. 9 Madeleine Berthiaume F 8; No. 10 Eden Sitko F 9; No. 12 Olivia Tilbury D 12; No. 13 Lauren Janisch F 11; No. 14 Kaitlynn Patterson F 10; No. 15 Aurora Still F 10 (Faribault); No. 16 Allison Oxborough F 11; No. 17 Annie Lynn D 9; No. 18 Ella Berthiaume F 10; No. 19 Joelle Weasler D 8 (Faribault); No. 20 Lily Keefe D 12; No. 21 Charlotte Goings F 11; No. 22 Taylor Larson F 12; No. 23 Leah Kelly F 12; No. 24 Nora Grande D 9; No. 25 Claire Linnemann D 9 (Bethlehem Academy); No. 26 Jayden Drager F 8 (Faribault); No. 27 Tatum Yochum D 8 (Faribault); No. 28 Jayln Herrley D 8 (Faribault); No. 30 Millie Farrington G 9; No. 33 Helen Sautter G 9; No. 44 Greta Magnuson G 12
2022-23 SEASON OUTLOOK
Faribault and Bethlehem Academy hockey players once again have an opportunity to play the sport at a high school level, with Faribault joining four other schools (Burnsville, St. Agnes, St. Paul Academy and DeLaSalle) on this co-op team. Expectations are unknown for this brand new team.