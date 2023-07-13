The Kenyon Post 78 American Legion baseball team got a much-needed win to close out the regular season, winning July 11 at Hayfield.
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