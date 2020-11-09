Noble Knights of the Week - Nov. 11

Kenyon-Wanamingo Elementary School’s Noble Knights of the Week are students who have been especially respectful, responsible and safe this week. Pictured from, from left, Henry Ellingsberg, first grade, Tony Donkers; Keeton Luedtke, first grade, Megan Sabrowsky; Evelyn Nystuen, second grade, Renee Hildebrandt; Oliver Stoppel, kindergarten, Katie Valek; Gretta Haugen, kindergarten, Tanya Short and Bree Helgeson, kindergarten, Tanya Short. Back, Mason Fink, third grade, Sandy Sahl; Page Buchal, second grade, Deb Hinrichs; Henry Buchal, fourth grade, Jena LeTourneau; Seth Nystuen, fourth grade, Jake Wieme; Evan Wood, third grade, Rhonda Thesing and John Boyum, third grade, Val Ashland. (Photo courtesy of Kenyon-Wanamingo Elementary School)
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