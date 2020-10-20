Chelsey (Lewis) and Andrew Anfinson announce the birth of their daughter Naomi Lynn Anfinson.

Naomi Lynn Anfinson

Naomi and Drew Anfinson

Naomi, who joins older brother, Drew, 3, was born Oct. 7, 2020 in Northfield. She weighed 8 pounds, 1 ounce and was 21 inches long.

Grandparents are Brian and Shayla Anfinson and Bill and Cindy Lewis. Great grandparents are Charlene Anfinson of Wanamingo, Jess and Mary Lewis of Fort Dodge, Iowa and Pat Lemley of Des Moines, Iowa.

Load comments