Nicollet County Government Center

(Herald file photo)

The motor vehicle program, MNLARS, which rolled out in 2017, will be replaced with Minnesota Drive (MNDRIVE) this month. The same company who completed the successful statewide driver’s license system is implementing the new motor vehicle system.

As a result, to complete program conversion, Department of Motor Vehicles (DMV) offices will be closed statewide on Nov. 12 and 13. County staff are excited to switch to a proven system and look forward to the implementation on Nov. 16.

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