St. Peter Dog Park 3

The new St. Peter dog park is located at North Swift Street and St. Julien Street, across from the National Guard building and next to the city’s wastewater treatment plant. (Philip Weyhe/St. Peter Herald)

 By PHILIP WEYHE pweyhe@stpeterherald.com

The vity's newest dog park, located at 1125 N. Swift St., has become a popular destination for pet owners. That's good news, but the heavy use by really excited dogs has led to the need for some turf maintenance at the park.

On Nov. 12, the park will be closed while Public Works provides for turf maintenance. For more information on this work or the dog park itself, contact Public Works at 507-934-0670.

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