Douglas Belmore, age 61, of Owatonna died May 7, 2020 in Owatonna.
Arrangements by Brick Meger Funeral Home, www.brick-megerfuneralhome.com or www.brick-megerfuneralhome.com.
...FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 1 AM TO 8 AM CDT SATURDAY... * WHAT...FOR THE FIRST FREEZE WARNING, SUB-FREEZING TEMPERATURES AS LOW AS 29. FOR THE SECOND FREEZE WARNING, SUB-FREEZING TEMPERATURES AS LOW AS 28 EXPECTED. * WHERE...PORTIONS OF WEST CENTRAL WISCONSIN AND CENTRAL, EAST CENTRAL, SOUTH CENTRAL AND SOUTHEAST MINNESOTA. * WHEN...FOR THE FIRST FREEZE WARNING, UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING. FOR THE SECOND FREEZE WARNING, FROM 1 AM TO 8 AM CDT SATURDAY. * IMPACTS...FROST AND FREEZE CONDITIONS WILL KILL CROPS, OTHER SENSITIVE VEGETATION AND POSSIBLY DAMAGE UNPROTECTED OUTDOOR PLUMBING. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE STEPS NOW TO PROTECT TENDER PLANTS FROM THE COLD. TO PREVENT FREEZING AND POSSIBLE BURSTING OF OUTDOOR WATER PIPES THEY SHOULD BE WRAPPED, DRAINED, OR ALLOWED TO DRIP SLOWLY. THOSE THAT HAVE IN-GROUND SPRINKLER SYSTEMS SHOULD DRAIN THEM AND COVER ABOVE- GROUND PIPES TO PROTECT THEM FROM FREEZING. &&
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