ROCHESTER — The Blooming Prairie girls cross country team finished in 17th place of 18 teams at the massive Section 1-A cross country tournament on Friday afternoon.

Bobbie Bruns kept an 8:01 pace in the mile and led the Awesome Blossoms with a 24:53 (96th) and was followed closely teammate Emily Miller (25:05, 98th).

Winona Cotter placed two runners in the top six—and four in the top 20—and claimed the team championship with just 68 points. P-E-M finished a distant second with 102 points.

There will be no MSHSL state cross country meet this year.

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