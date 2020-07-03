A woman suspected of stealing a truck with a 6-year-old child inside is being sought by Owatonna police.

According to police, a female pulled into the Owatonna Public Library book drop on June 27 to drop off some books. The victim got out of her vehicle to return the books and when she turned around, saw her vehicle being stolen, driven east of Broadway.

The suspected thief, Emilie Kay Perkins, 25, of Waseca, reportedly pulled over on Broadway near the former Washington School and the child got out of the vehicle. The vehicle was recovered in Brooklyn Park two days later and a detective was sent to process the vehicle for evidence.

Perkins was charged July 1 with motor vehicle theft and warrant for her arrest was issued. Anyone with information on her whereabouts is asked to contact Owatonna Police at 507-

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