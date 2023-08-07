St. John Lutheran Church in Owatonna awarded $39,500 in scholarships and/or grants for the coming academic year.
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