Just the Facts - Owatonna Police Dept. weekly newsletter, Sept. 4
- Suzanne Rook
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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 486 IN EFFECT UNTIL 3 AM CDT SUNDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 20 COUNTIES IN CENTRAL MINNESOTA KANDIYOHI MCLEOD MEEKER RENVILLE SIBLEY IN SOUTH CENTRAL MINNESOTA BLUE EARTH BROWN FARIBAULT FREEBORN LE SUEUR MARTIN NICOLLET STEELE WASECA WATONWAN IN SOUTHWEST MINNESOTA REDWOOD IN WEST CENTRAL MINNESOTA CHIPPEWA LAC QUI PARLE SWIFT YELLOW MEDICINE THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBERT LEA, BENSON, BLUE EARTH, FAIRMONT, GAYLORD, GRANITE FALLS, HUTCHINSON, LE SUEUR, LITCHFIELD, MADISON, MANKATO, MONTEVIDEO, NEW ULM, OLIVIA, OWATONNA, REDWOOD FALLS, ST JAMES, ST PETER, WASECA, AND WILLMAR.
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