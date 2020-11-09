The Owatonna Izaak Walton League is working to protect the bank of Izaak Walton Creek from erosion. This creek trains into a tributary of the Straight River, which joins the Cannon River in Faribault.  

The project involves removing several dead and down trees from the 2010 tornado as well as moving tons of field rock from area farmer's fields to the stream bank. The rock will armor the bank and reduce erosion and downstream sedimentation (dirty, cloudy water). While the ongoing COVID-19 pandemic has slowed the work, the project is still ongoing.

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