Lota “Chris” Carter, 96, of Northfield, died Saturday morning, Aug. 22, 2020 at Northfield Retirement Community.
Arrangements are with Benson & Langehough Funeral Home & Cremation, Northfield. www.northfieldfuneral.com
...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 1 PM THIS AFTERNOON TO 7 PM CDT THIS EVENING... * WHAT...HEAT INDEX VALUES FROM 95 TO 100 EXPECTED. * WHERE...PORTIONS OF WEST CENTRAL WISCONSIN AND CENTRAL, EAST CENTRAL, SOUTH CENTRAL, SOUTHEAST, SOUTHWEST AND WEST CENTRAL MINNESOTA. * WHEN...FROM 1 PM THIS AFTERNOON TO 7 PM CDT THIS EVENING. * IMPACTS...HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY MAY CAUSE HEAT ILLNESSES TO OCCUR. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM, STAY OUT OF THE SUN, AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS. YOUNG CHILDREN AND PETS SHOULD NEVER BE LEFT UNATTENDED IN VEHICLES UNDER ANY CIRCUMSTANCES. TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN POSSIBLE RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT STROKE. WEAR LIGHTWEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN POSSIBLE. TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE IS AN EMERGENCY! CALL 9 1 1. &&
Lota “Chris” Carter, 96, of Northfield, died Saturday morning, Aug. 22, 2020 at Northfield Retirement Community.
Arrangements are with Benson & Langehough Funeral Home & Cremation, Northfield. www.northfieldfuneral.com
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