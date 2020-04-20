Steven Ray Wilson, 54, of Northfield, unexpectedly but peacefully died in his sleep on April 17.
Arrangements are with Bierman Funeral Home & Crematory, Northfield. www.biermanfuneralhome.com
...CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS EXPECTED TODAY ACROSS THE SOUTHERN HALF OF MINNESOTA... .STRONG WESTERLY WINDS WITH GUSTS IN THE 35 TO 40 MPH RANGE, COMBINED WITH MINIMUM HUMIDITY VALUES IN THE 20S TO LOW 30S, WILL CREATE CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS TODAY. THE LOWEST HUMIDITY VALUES ARE EXPECTED ACROSS WESTERN AND SOUTHERN MINNESOTA. SCATTERED TO NUMEROUS SHOWERS AND A FEW THUNDERSTORMS ARE EXPECTED ACROSS CENTRAL AND EASTERN MINNESOTA LATER THIS AFTERNOON, BUT AFTER CRITICAL FIRE CONDITIONS ARE MET. ...RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 8 AM THIS MORNING TO 6 PM CDT THIS EVENING FOR LOW HUMIDITY AND GUSTY WINDS FOR CENTRAL AND SOUTHERN MINNESOTA... THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TWIN CITIES/CHANHASSEN HAS ISSUED A RED FLAG WARNING, WHICH IS IN EFFECT FROM 8 AM THIS MORNING TO 6 PM CDT THIS EVENING. THE FIRE WEATHER WATCH IS NO LONGER IN EFFECT. * AFFECTED AREA...LOCATIONS SOUTH OF A LINE FROM ALEXANDRIA, TO LITTLE FALLS, MORA, AND RUSH CITY. * WIND...WEST TO NORTHWEST SUSTAINED NEAR 25 MPH THIS AFTERNOON, WITH GUSTS OF 35 TO 40 MPH. * HUMIDITY...25 TO 32 PERCENT. * THUNDERSTORMS...SLIGHT CHANCE LATE THIS AFTERNOON. * IMPACTS...ANY FIRES THAT DEVELOP WILL LIKELY SPREAD RAPIDLY. OUTDOOR BURNING IS NOT RECOMMENDED. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS ARE EITHER OCCURRING NOW....OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF STRONG WINDS...LOW RELATIVE HUMIDITY...AND WARM TEMPERATURES CAN CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR. &&
...STRONG WIND GUSTS POSSIBLE WITH SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS THIS AFTERNOON AND EARLY EVENING... WINDS WILL INCREASE LATE THIS MORNING INTO THIS AFTERNOON, WITH SUSTAINED WINDS OF 15 TO 30 MPH AND A FEW GUSTS ABOVE 40 MPH. THE MOST PERSISTENT AND WIDESPREAD STRONGER WINDS WILL BE FROM WEST CENTRAL INTO SOUTH CENTRAL MINNESOTA FROM AROUND 1PM THROUGH 7 PM, WHERE A WIND ADVISORY IS IN EFFECT. HOWEVER, LOCALIZED WIND GUSTS IN EXCESS OF 50 MPH ARE POSSIBLE ACROSS THE ENTIRE AREA THIS AFTERNOON INTO EARLY THIS EVENING AS SCATTERED SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS DEVELOP ACROSS THE AREA. THESE SHOWERS AND STORMS WILL WORK TO TRANSPORT MUCH STRONGER WINDS FROM ALOFT DOWN TO NEAR GROUND LEVEL, RESULTING IN LOCALIZED SHORT DURATION HIGH WIND GUSTS. IT WOULD BE PRUDENT TO SECURE ANY UNSECURED LIGHTWEIGHT OUTDOOR OBJECTS THIS MORNING BEFORE ANY STRONG WINDS DEVELOP. EXERCISE CAUTION IF DRIVING THIS AFTERNOON, AND BE PREPARED FOR SUDDEN WIND GUSTS.
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