Carson Daniel VanZuilen Suzanne Rook Suzanne Rook Author email May 18, 2021 May 18, 2021 Updated 9 min ago Comments Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Save Northfield High SchoolParents: Jessica VanZuilen and the late Chad VanZuilenPlans After Graduation: Play juniors hockey Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Save Suzanne Rook Reach Regional Managing Editor Suzanne Rook at 507-333-3134. Follow her on Twitter @rooksuzy Author email Recommended for you Load comments