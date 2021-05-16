Ellen Diane Varley Suzanne Rook Suzanne Rook Author email May 16, 2021 May 16, 2021 Updated 1 hr ago Comments Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Save Northfield High SchoolParents: Cindy BoyumPlans After Graduation: Attend St. Olaf College this fall! Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Save Tags Cindy Boyum Parents Ellen Diane Varley Olaf College Plan Graduation Suzanne Rook Reach Regional Managing Editor Suzanne Rook at 507-333-3134. Follow her on Twitter @rooksuzy Author email Recommended for you Load comments