Granville S. Grant

NORTHFIELD — Granville Grant, age 74, of Northfield, passed away Tuesday, February 9, 2021, in Sarasota. Visitation will be on Monday, July 12, 2021, at Bierman Funeral Home from 4:00 PM to 7:00 PM. Gravside services will be on Tuesday, July 13, 2021, beginning at 2:00 PM at Oaklawn Cemetery in Northfield, followed by a memorial service at Dennison Lutheran Church in Dennison beginning at 3:00 PM. biermanfuneralhome.com.
To plant a tree in memory of Granville Grant as a living tribute, please visit Tribute Store.