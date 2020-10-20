In an effort to continue “spreading the love,” artist Dale Lewis has loaned one of his latest sculptures to the city of Northfield.

spreading the love

Northfield fused glass artist Gerie Thelen collaborated with Dale Lewis to create the 8-feet tall recycled metal tree (by Lewis), covered in multicolored fused glass hearts (by Thelen). “Spreading the Love” has a simple message: Tree = community, hearts = love of community, multicolored hearts equates to a welcoming message. (Photo courtesy of Mecca Page)

According to a press release, the installation is a credit to the work of Teresa Jensen and the Northfield Arts and Culture Commission. The 9 1/2-foot tall, 9- foot-wide, 43-inch deep, 500 pound, $38,000 sculpture titled “Straight to the Heart” was installed at the corner of Highway 3 and Third Street on Thursday, Oct. 15 and will remain there until late April 2021.

Dale Lewis, a Hastings artist, decided to make the offer to the city of Northfield as a follow-up to the Oct. 6 installation at Armory Square of a collaborative tree sculpture entitled “Spreading the Love.”

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