Gov. Tim Walz and Lt. Gov. Peggy Flanagan recently announced appointments to boards and committees, one of which includes Northfield resident Andrew Christensen, appointed to the Council on Disability. His term will begin July 1,  and expires Jan. 2, 2023.

A press release states The Council on Disability advises and aids the governor, state agencies and the public on public policy and the administration of programs and services for people with disabilities in Minnesota. 

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