Kernza grazing

Cattle graze Kernza forage at Dan Honken's farm west of Dundas. The grain was harvested in August and now the regrowth is being grazed by the cattle to test the impact on next year's grain production. The Minnesota Department of Agriculture is sponsoring this project. (Photo courtesy of the Cannon River Watershed Partnership)

A press release states Kernza is the world's first developed perennial grain crop. It also produces a large amount of forage (plant growth) that can be harvested mechanically or grazed by cattle before and after the grain is harvested, reportedly making it an exciting new crop alternative, especially for livestock farmers.

"It grows a very deep root system preventing soil erosion, keeping nitrates from leaching into groundwater and pulling carbon from the air and holding that carbon in the soil," the release states.

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