Angela George of Northfield earned placement on the Gonzaga University dean's list for spring semester 2020.
Students must earn a 3.5 to 3.84 GPA to be listed.
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...FLASH FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1145 AM CDT THIS MORNING FOR SOUTHEASTERN LE SUEUR AND NORTHWESTERN RICE COUNTIES... AT 927 AM CDT, LOCAL LAW ENFORCEMENT REPORTED THUNDERSTORMS PRODUCING HEAVY RAIN ACROSS THE WARNED AREA. BETWEEN 4 AND 6 INCHES OF RAIN HAVE FALLEN. FLASH FLOODING IS ONGOING OR EXPECTED TO BEGIN SHORTLY. HAZARD...FLASH FLOODING CAUSED BY THUNDERSTORMS. SOURCE...LAW ENFORCEMENT. IMPACT...FLOODING OF SMALL CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS WELL AS OTHER DRAINAGE AND LOW LYING AREAS. ADDITIONAL RAINFALL AMOUNTS OF 1 TO 2 INCHES ARE POSSIBLE. SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLASH FLOODING INCLUDE... NORTHFIELD, LE CENTER, DUNDAS, BRIDGEWATER, KILKENNY, FARIBAULT AIRPORT AND LAKE JEFFERSON. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. && FLASH FLOOD...OBSERVED
...EXCESSIVE RAINFALL MOVING SOUTHWARD AND CONTINUING THROUGH NOON... .THE AXIS OF HEAVIER RAINFALL HAS SHIFTED SOUTHWARD ACROSS FAR SOUTHERN MINNESOTA SO THE FLASH FLOOD WATCH HAS BEEN EXPANDED IN THIS AREA UNTIL NOON. ADDITIONAL THUNDERSTORMS WILL CONTINUE ACROSS PARTS OF THE REGION THIS MORNING, WITH THE RAINFALL SLOWLY DECREASING IN AREAL COVERAGE AND INTENSITY BY NOON. SIGNIFICANT FLASH FLOODING IS POSSIBLE IN THE WATCH AREA, ESPECIALLY IF THESE STORMS DEVELOP OVER URBAN AREAS. ...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT UNTIL NOON CDT TODAY... THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TWIN CITIES/CHANHASSEN HAS EXPANDED THE * FLASH FLOOD WATCH TO INCLUDE PORTIONS OF SOUTH CENTRAL MINNESOTA AND SOUTHEAST MINNESOTA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN SOUTH CENTRAL MINNESOTA, BLUE EARTH, BROWN, RICE, WASECA, AND WATONWAN. IN SOUTHEAST MINNESOTA, GOODHUE. * UNTIL NOON CDT TODAY * ADDITIONAL ROUNDS OF HEAVY RAINFALL COULD LEAD TO A HIGH LIKELIHOOD OF FLASH FLOODING. * FLASH FLOODING OF CREEKS, STREAMS, URBAN AREAS, AND LOW LYING AREAS IS POSSIBLE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... PLEASE REPORT FLOODING TO YOUR LOCAL LAW ENFORCEMENT AGENCY OR THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN THE TWIN CITIES WHEN YOU CAN DO SO SAFELY. &&
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