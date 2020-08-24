Northfield Karate

The Northfield Shorin-Ryu Karate Dojo congratulates four students who were promoted in August. Promoted to Brown Belt are Susanna Huyck, David Huyck and Brent Pellinen. Promoted to two Black tips is Vincent Sommer. Northfield Dojo is practicing socially distanced karate this summer. Email northfieldkarate@gmail.com for more information. (Photo courtesy of Northfield Karate) 
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