Weather Alert
...FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 1 AM TO 8 AM CDT SATURDAY... * WHAT...FOR THE FIRST FREEZE WARNING, SUB-FREEZING TEMPERATURES AS LOW AS 29. FOR THE SECOND FREEZE WARNING, SUB-FREEZING TEMPERATURES AS LOW AS 28 EXPECTED. * WHERE...PORTIONS OF WEST CENTRAL WISCONSIN AND CENTRAL, EAST CENTRAL, SOUTH CENTRAL AND SOUTHEAST MINNESOTA. * WHEN...FOR THE FIRST FREEZE WARNING, UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING. FOR THE SECOND FREEZE WARNING, FROM 1 AM TO 8 AM CDT SATURDAY. * IMPACTS...FROST AND FREEZE CONDITIONS WILL KILL CROPS, OTHER SENSITIVE VEGETATION AND POSSIBLY DAMAGE UNPROTECTED OUTDOOR PLUMBING. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE STEPS NOW TO PROTECT TENDER PLANTS FROM THE COLD. TO PREVENT FREEZING AND POSSIBLE BURSTING OF OUTDOOR WATER PIPES THEY SHOULD BE WRAPPED, DRAINED, OR ALLOWED TO DRIP SLOWLY. THOSE THAT HAVE IN-GROUND SPRINKLER SYSTEMS SHOULD DRAIN THEM AND COVER ABOVE- GROUND PIPES TO PROTECT THEM FROM FREEZING. &&
Weather Alert
...NEAR-CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS TODAY... VERY DRY CONDITIONS ARE EXPECTED THIS AFTERNOON WITH MINIMUM HUMIDITY VALUES OF 15 TO 25 PERCENT. NORTHERLY WINDS OF 10 TO 15 MPH WITH GUSTS OF 20 TO 25 MPH ARE EXPECTED. THE COMBINATION OF VERY DRY RELATIVE HUMIDITIES AND GUSTY WINDS WILL CREATE NEAR- CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS THIS AFTERNOON INTO EARLY THIS EVENING. FOR MORE INFORMATION, PLEASE VISIT THE MINNESOTA DNR FIRE DANGER AND BURNING RESTRICTIONS WEBSITE AT: DNR.STATE.MN.US/FORESTRY/FIRE/FIRERATING_RESTRICTIONS.HTML
Maxwell Gorden Mercer earns Eagle Scout Rank
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