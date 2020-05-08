Gorden Mercer

Maxwell Gorden Mercer, son of Eric and Rachael Gorden Mercer of Northfield, was awarded his Eagle Scout badge during an online court of honor on April 23.  Since age 11, Maxwell has been a member of Scouting BSA Troop 344 chartered by Bethel Lutheran Church. Current social distancing requirements prevented the troop from holding a traditional court of honor but didn’t stop them from conducting a ceremony using online meeting technology. While it may have lacked some of the intimacy of personal contact, it allowed others from around the country to join in this important celebration of Maxwell’s dedication and achievement. (Photo courtesy of Terry Barck)
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