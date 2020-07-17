The following area students enrolled in at least nine credits and have achieved a GPA of at least 3.5 for courses completed in the fall semester ending this past May, making them eligible for the 2020 spring dean's list at Normandale Community College:

Dundas — Michaela Young

Northfield — Elexa Barry, Sophia Gunderson, Taylor Lienke, Anastasia Stier and Emily Westerback

Load comments