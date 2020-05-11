Stephen L. Paul, age 72, of Faribault, died on Sunday, May 10, 2020 at Pleasant Manor Nursing Home, Faribault.
Arrangements are being completed by Boldt Funeral Home, Faribault and will be announced later.
...FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 9 AM CDT TUESDAY... * WHAT...SUB-FREEZING TEMPERATURES IN THE UPPER 20S TO LOWER 30S EXPECTED. * WHERE...PORTIONS OF WEST CENTRAL WISCONSIN AND CENTRAL, EAST CENTRAL, SOUTH CENTRAL, SOUTHEAST, SOUTHWEST AND WEST CENTRAL MINNESOTA. * WHEN...FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 9 AM CDT TUESDAY. * IMPACTS...FROST AND FREEZE CONDITIONS WILL KILL CROPS, OTHER SENSITIVE VEGETATION AND POSSIBLY DAMAGE UNPROTECTED OUTDOOR PLUMBING. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE STEPS NOW TO PROTECT TENDER PLANTS FROM THE COLD. COVER OR DRAIN ABOVE-GROUND PIPES AND HOSES TO PROTECT THEM FROM FREEZING. &&
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