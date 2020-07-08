Deborah A. Dutton, age 62, of Rochester and formerly of Faribault, died Saturday, July 4, 2020.
Arrangements by Parker Kohl Funeral Home and Crematory of Faribault, www.ParkerKohlFuneralHome.com or (507)334-4458.
...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM NOON TO 7 PM CDT WEDNESDAY... * WHAT...HEAT INDEX VALUES AROUND 100 DEGREES EXPECTED. * WHERE...PORTIONS OF WEST CENTRAL WISCONSIN AND CENTRAL, SOUTH CENTRAL AND SOUTHEAST MINNESOTA. * WHEN...FROM NOON TO 7 PM CDT WEDNESDAY. * IMPACTS...HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY MAY CAUSE HEAT ILLNESSES TO OCCUR. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM, STAY OUT OF THE SUN, AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS. YOUNG CHILDREN AND PETS SHOULD NEVER BE LEFT UNATTENDED IN VEHICLES UNDER ANY CIRCUMSTANCES. TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN POSSIBLE RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT STROKE. WEAR LIGHTWEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN POSSIBLE. TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE IS AN EMERGENCY! CALL 9 1 1. &&
Deborah A. Dutton, age 62, of Rochester and formerly of Faribault, died Saturday, July 4, 2020.
Arrangements by Parker Kohl Funeral Home and Crematory of Faribault, www.ParkerKohlFuneralHome.com or (507)334-4458.
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