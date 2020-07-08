<&firstgraph>Joseph D. Paukert, age 71, of Maplewood, died on Tuesday, July 7, 2020 at Regions Hospital in St. Paul.

<&firstgraph>Funeral arrangements are being completed by the Parker Kohl Funeral Home & Crematory of Faribault and will be announced later. For online condolences and further information, please visit ParkerKohlFuneralHome.com

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