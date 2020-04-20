Michael Ryan Stadler, age 31, of Faribault died on Sunday, April 19, 2020, in Minneapolis.
Arrangements will be announced later by the Boldt Funeral Home, Faribault.
...CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS EXPECTED TODAY ACROSS THE SOUTHERN HALF OF MINNESOTA... .STRONG WESTERLY WINDS WITH GUSTS IN THE 35 TO 40 MPH RANGE, COMBINED WITH MINIMUM HUMIDITY VALUES IN THE 20S TO LOW 30S, WILL CREATE CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS TODAY. THE LOWEST HUMIDITY VALUES ARE EXPECTED ACROSS WESTERN AND SOUTHERN MINNESOTA. SCATTERED TO NUMEROUS SHOWERS AND A FEW THUNDERSTORMS ARE EXPECTED ACROSS CENTRAL AND EASTERN MINNESOTA LATER THIS AFTERNOON, BUT AFTER CRITICAL FIRE CONDITIONS ARE MET. ...RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 8 AM THIS MORNING TO 6 PM CDT THIS EVENING FOR LOW HUMIDITY AND GUSTY WINDS FOR CENTRAL AND SOUTHERN MINNESOTA... THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TWIN CITIES/CHANHASSEN HAS ISSUED A RED FLAG WARNING, WHICH IS IN EFFECT FROM 8 AM THIS MORNING TO 6 PM CDT THIS EVENING. THE FIRE WEATHER WATCH IS NO LONGER IN EFFECT. * AFFECTED AREA...LOCATIONS SOUTH OF A LINE FROM ALEXANDRIA, TO LITTLE FALLS, MORA, AND RUSH CITY. * WIND...WEST TO NORTHWEST SUSTAINED NEAR 25 MPH THIS AFTERNOON, WITH GUSTS OF 35 TO 40 MPH. * HUMIDITY...25 TO 32 PERCENT. * THUNDERSTORMS...SLIGHT CHANCE LATE THIS AFTERNOON. * IMPACTS...ANY FIRES THAT DEVELOP WILL LIKELY SPREAD RAPIDLY. OUTDOOR BURNING IS NOT RECOMMENDED. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS ARE EITHER OCCURRING NOW....OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF STRONG WINDS...LOW RELATIVE HUMIDITY...AND WARM TEMPERATURES CAN CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR. &&
...STRONG WIND GUSTS AND SMALL HAIL POSSIBLE WITH SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS THROUGH EARLY EVENING... SUSTAINED WINDS OF 20 TO 30 MPH WITH GUSTS TO AROUND 40 MPH WILL CONTINUE INTO EARLY EVENING. ADDITIONALLY, SCATTERED SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS ACROSS THE AREA COULD BRING LOCALIZED WIND GUSTS IN EXCESS OF 50 MPH, ALONG WITH PEA-SIZED HAIL, INTO EARLY THIS EVENING. IT WOULD BE PRUDENT TO SECURE ANY UNSECURED LIGHTWEIGHT OUTDOOR OBJECTS THIS MORNING BEFORE ANY STRONG WINDS DEVELOP. EXERCISE CAUTION IF DRIVING, AND BE PREPARED FOR SUDDEN WIND GUSTS.
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