Faribault Hockey Association invites you to kick off the 2023-2024 season with our new online registration. Embracing the spirit of "Hockey is for Everyone," secure your spot by registering at https://www.faribaulthockey.com. Then, join us for one of our in-person registration nights on August 28 or September 11, from 5 p.m. to 7 p.m., at Faribault Ice Arena. Get ready for an exciting season ahead!


  

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