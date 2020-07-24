The Point After, Faribault Police Dept. weekly newsletter - July 24
- Suzanne Rook
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...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT SATURDAY... * WHAT...HEAT INDEX VALUES UP TO 105. LOW TEMPERATURES TONIGHT ARE ONLY EXPECTED TO FALL INTO THE MID 70S, PROVIDING LITTLE RELIEF FROM THE HEAT. * WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, SOUTH CENTRAL, SOUTHEAST, SOUTHWEST AND WEST CENTRAL MINNESOTA. * WHEN...UNTIL 8 PM CDT SATURDAY. * IMPACTS...HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY MAY CAUSE HEAT ILLNESSES TO OCCUR. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A HEAT ADVISORY MEANS THAT A PERIOD OF HOT TEMPERATURES IS EXPECTED. THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY WILL COMBINE TO CREATE A SITUATION IN WHICH HEAT ILLNESSES ARE POSSIBLE. DRINK PLENTY OF FLUIDS...STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM...STAY OUT OF THE SUN...AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS. TAKE EXTRA PRECAUTIONS...IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN POSSIBLE...RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER. TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK...THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE IS AN EMERGENCY...CALL 9 1 1. &&
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