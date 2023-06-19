For Mother’s Day, Mom got flowers, candy and her favorite meal at a pleasant restaurant. On Father’s Day, Dad got a collect call from his son Allen, whose car had broken down over 30 miles from home.
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