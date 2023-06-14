As the design is fine-tuned and the anticipated cost for a proposed downtown park grows, Faribault city leaders are beginning to look at multiple options to pay for it. Delaying the planned skating loop for a year or more is also under consideration.
kAmpE 2 r:EJ r@F?4:= H@C<D9@A %F6D52J[ r:EJ p5>:?:DEC2E@C %:> |FCC2J 82G6 2? FA52E6 @? A=2??:?8 7@C E96 b\24C6 A2C< ;FDE ?@CE9 @7 E96 w:89H2J e_ G:25F4E] %96 A2C< :D AC@A@D65 E@ :?4=F56 2 >F=E:AFCA@D6 3F:=5:?8[ 2 DA=2D9 A25[ 2 D<2E:?8 =@@A 2?5 8C66? DA246]k^Am
kAm%96 E@E2= 6DE:>2E65 4@DE 92D 8C@H? E@ Sh]c >:==:@?] %92E’D FA 7C@> 2? 62C=:6C 6DE:>2E6 @7 Sg]a >:==:@?]k^Am
kAm%96 >F=E:AFCA@D6 3F:=5:?8[ 2?5 >2<:?8 E96 8C@F?5 36?62E9 :E DF:E23=6 E@ 3F:=5 FA@?[ :D 5C:G:?8 FA E96 4@DE[ |FCC2J E@=5 E96 4@F?4:=]k^Am
kAm%96 3F:=5:?8 H:== :?4=F56 2 =2C86 82E96C:?8 DA246[ 2 D<2E:?8 =@@A H2C>:?8 9@FD6 E92E 42? 36 FD65 2D 2 >66E:?8 DA246 @E96C E:>6D @7 E96 J62C[ 4@?46DD:@?D 2?5 D<2E6 C6?E2=D[ EH@ D6ED @7 C6DEC@@>D 2?5 6BF:A>6?E 2C62D 7@C E96 D<2E6 =@@A 2?5 DA=2D9 A25]k^Am
kAmu@C E96 7:CDE E:>6 %F6D52J[ 4:EJ =6256CD 3682? 5:D4FDD:?8 A@E6?E:2= 7F?5:?8 D@FC46D]k^Am
kAm“(6 92G6 ?6G6C C62==J E2=<65 23@FE 9@H E@ A2J 7@C E9:D A2C<[” |FCC2J 24<?@H=65865 367@C6 @FE=:?:?8 E96 A@DD:3:=:E:6D]k^Am
kAm%96 4:EJ 4@F=5 A2J 7@C FA E@ Sf]b >:==:@? @7 E96 4@DE 3J 86EE:?8 2 `d\J62C\=@2? 2?5 2==@42E:?8 2== 2G2:=23=6 7C2?49:D6 766 C6G6?F6D 7@C E9@D6 `d J62CD] qFE |FCC2J D2:5 E92E H@F=5 >62? E9@D6 C6G6?F6D H@F=5 ?@E 36 2G2:=23=6 7@C @E96C 42A:E2= AC@;64ED @C E@ 96=A <66A E96 AC@A6CEJ E2I =@H 3J 96=A:?8 4@G6C @A6C2E:?8 6IA6?D6D]k^Am
kAm!C@A6CEJ E2I6D 4@F=5 36 C2:D65 E@ 4@G6C E96 C6>2:?56C @7 E96 4@DE] %92E H@F=5 6BF2E6 E@ 2 ?62C=J aT E2I :?4C62D6[ |FCC2J D2:5]k^Am
kAmqFE E96 4:EJ 25>:?:DEC2E@C DF886DE65 E96 4:EJ AFCDF6 @E96C @FED:56 7F?5:?8 D@FC46D[ DF49 2D 2 DE2E6 2AAC@AC:2E:@?[ 8C2?ED @C AC:G2E6 5@?2E:@?D]k^Am
kAmt2C=:6C 5FC:?8 E96:C 24E:@? >66E:?8[ E96 4@F?4:= 2FE9@C:K65 DF3>:DD:@? @7 2 Sa]f >:==:@? C6BF6DE 7@C :?4=FD:@? :? E96 ?6IE DE2E6 3@?5:?8 3:==] (9:=6 E96C6’D ?@ 8F2C2?E66 E96 4:EJ H@F=5 C646:G6 2?J DE2E6 DFAA@CE[ |FCC2J ?@E65 $6?] y@9? y2D:?D<: D:ED @? E96 $6?2E6 r2A:E2= x?G6DE>6?E r@>>:EE66 2?5 E96 4@>>:EE66 2=C625J 92D AFE u2C:32F=E @? :ED :E:?6C2CJ 7@C :ED ?6IE E@FC @7 AC@DA64E:G6 3@?5:?8 AC@;64ED]k^Am
kAm|FCC2J 2=D@ DF886DE65 2 5@?@C 5:DA=2J H2== 2?5 ?2>:?8 C:89ED 7@C A@CE:@?D @7 E96 A2C< 2D :?46?E:G6D 7@C AC:G2E6 5@?2E:@?D] %96 u2C:32F=E u@F?52E:@? 92D @776C65 E@ 9@DE 2 7F?5C2:D:?8 42>A2:8? 7@C E96 A2C<]k^Am
kAm“%96 4:EJ 42??@E 8@ @FE 2?5 D@=:4:E 5@?2E:@?D[” |FCC2J ?@E65] “(6 42??@E 2446AE E96>[ 3FE H6 42??@E D@=:4:E E96>]”k^Am
kAm%96 4:EJ 25>:?:DEC2E@C D2:5 96VD 9@A:?8 E@ D64FC6 2E =62DE 6?@F89 @FED:56 7F?5:?8 E@ 2E =62DE 36 23=6 E@ 2G@:5 2 AC@A6CEJ E2I :?4C62D6] k^Am
kAm|FCC2J D2:5 E96 4:EJ 2?5 4@?DF=E2?E A=2??6CD H:== 2=D@ 36 =@@<:?8 7@C @AA@CEF?:E:6D E@ 3C:?8 E96 C6G:D65 4@DE 324< 5@H?]k^Am
kAm%96J 2=D@ D9@F=5 4@?D:56C >@G:?8 324< E96 4@?DECF4E:@? E:>6=:?6 F?E:= 7F?5:?8 :D D64FC65[ |FCC2J DF886DE65] xE 42==D 7@C DE2CE:?8 2D 62C=J 2D E9:D 72==[ H:E9 E96 D<2E6 =@@A C625J :? s646>36C a_ac 2?5 E96 DA=2D9 A25 E96 7@==@H:?8 DAC:?8] %96J 4@F=5 56=2J F?E:= ?6IE DAC:?8 27E6C DE2E6 =2H>2<6CD 92G6 G@E65 @? 2 3@?5:?8 3:==]k^Am
kAmQ(9:=6 :E >62? E96 D<2E6 =@@A H@F=5?VE @A6? F?E:= }@G6>36C a_ad[ x E9:?< 36:?8 7:?2?4:2==J C6DA@?D:3=6 :D 6BF2==J :7 ?@E >@C6 :>A@CE2?E[Q |FCC2J D2:5] k^Am
kAm!C6AA:?8 E96 D:E6 3FE 56=2J:?8 4@?DECF4E:@? @7 E96 Sa]d >:==:@? D<2E6 =@@A 7@C 2 76H J62CD 2=D@ :D 2 A@DD:3:=:EJ]k^Am
kAmkDEC@?8m!2C< ?2>6k^DEC@?8mk^Am
kAm%96 4@F?4:= 2=D@ 5:D4FDD65 A@E6?E:2= ?2>6D 7@C E96 A2C< 3FE 5:5?’E 4@>6 E@ 2 4@?D6?DFD @? %F6D52J]k^Am
kAm%96 !2C<D 2?5 #64C62E:@? p5G:D@CJ q@2C5 DF886DE65 EH@ ?2>6Di ':25F4E !2C< @C w6C:E286 !2C<] %96 4:EJ :?G:E65 4:E:K6?D E@ DF3>:E ?2>:?8 DF886DE:@?D @?=:?6 2?5 C646:G65 @G6C `__ C6DA@?D6D]k^Am
kAmr:EJ 4@F?4:=@CD E96? C2?<65 E96:C E@A 7:G6 AC676C6?46D 7C@> E96 DF886DE:@?D] %96D6 C@D6 E@ E96 E@Aik^Am
kAm':25F4E @C ':25F4E ':6H[ 27E6C E96 4:EJ’D :4@?:4 3C:586 E92E H:== 36 ?62C E96 A2C<k^Am
kAm$EC2:89E #:G6C[ #:G6C7C@?E @C #:G6CD:56[ 27E6C E96 C:G6C 25;246?E E@ E96 A2C<k^Am
kAm#@4< xD=2?5[ 27E6C E96 C2:= =:?6 E92E 3F:=E E96 ?62C3J EC2:? 56A@E E92E :D ?@H E96 s6A@E q2C 2?5 vC:==k^Am
kAm':25F4E !2C< 62C?65 E96 >@DE E@A G@E6D 7C@> 4@F?4:=@CD[ 3FE 5C6H @3;64E:@?D 7C@> @E96C 4@F?4:=@CD 2D 36:?8 E@@ @3G:@FD]k^Am
kAm“x 5@?VE E9:?< :E D9@F=5 36 G:25F4E A2C<] x E9:?< :E D9@F=5 36 D@>6E9:?8 E@ 5@ H:E9 5@H?E@H?[” D2:5 r@F?4:=@C %@> $A@@?6C]k^Am
kAm“xE ;FDE D@F?5D <:?5D @7 3=2?5[” D2:5 r@F?4:=@C #@J2= #@DD]k^Am
kAmr@F?4:=@C $2C2 r2C@? DF886DE65 E96J 6>3C246 E96 @3G:@FD 49@:46 “3642FD6 E92E’D H92E E96J’C6 8@:?8 E@ 42== :E 2?JH2J]”k^Am
kAm|FCC2J ?@E65 E96 4:EJ 2=C625J 92D 2 w6C:E286 !2C< W2 D>2== DA246 H:E9 2 >@?F>6?E @? E96 @E96C D:56 @7 E96 s6A@E q2C 2?5 vC:==X 2?5 2 $EC2:89E #:G6C !2C< WF?56G6=@A65 6I46AE 7@C EC2:=D @77 @7 $9@CE pG6?F6X] qFE 96 D2:5 E9@D6 =:EE=6\<?@H? A2C<D 4@F=5 36 C6?2>65]k^Am