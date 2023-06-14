As the design is fine-tuned and the anticipated cost for a proposed downtown park grows, Faribault city leaders are beginning to look at multiple options to pay for it. Delaying the planned skating loop for a year or more is also under consideration.

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This rendering shows the splash pad and park building in the background. (City of Faribault graphic)


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The tweaks to the initial park designs include adding more Kasota stone and steel to the facade of the park building, which will sit between the splash pad and skating loop. (City of Faribault graphic)
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This rendering shows the proposed skate loop and part of the multiuse building. (City of Faribault graphic)

Reach Associate Editor Kristine Goodrich at 507-333-3134 or kristine.goodrich@apgsomn.com.

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