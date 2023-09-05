THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
669 IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 28 COUNTIES
IN CENTRAL MINNESOTA
BENTON MCLEOD MEEKER
MORRISON SHERBURNE SIBLEY
STEARNS WRIGHT
IN EAST CENTRAL MINNESOTA
ANOKA CARVER CHISAGO
DAKOTA HENNEPIN ISANTI
KANABEC MILLE LACS RAMSEY
SCOTT WASHINGTON
IN SOUTH CENTRAL MINNESOTA
BLUE EARTH FARIBAULT FREEBORN
LE SUEUR NICOLLET RICE
STEELE WASECA
IN SOUTHEAST MINNESOTA
GOODHUE
IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES
IN NORTHWEST WISCONSIN
BARRON POLK RUSK
IN WEST CENTRAL WISCONSIN
DUNN PEPIN PIERCE
ST. CROIX
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBERT LEA, BLAINE, BLUE EARTH,
CAMBRIDGE, CENTER CITY, CHANHASSEN, CHASKA, DURAND, ELK RIVER,
FARIBAULT, GAYLORD, HASTINGS, HUDSON, HUTCHINSON, LADYSMITH,
LE SUEUR, LITCHFIELD, LITTLE FALLS, MANKATO, MENOMONIE,
MINNEAPOLIS, MONTICELLO, MORA, OSCEOLA, OWATONNA, PRINCETON,
RED WING, RICE LAKE, RIVER FALLS, SAUK RAPIDS, SHAKOPEE,
ST CLOUD, ST PAUL, ST PETER, STILLWATER, VICTORIA, AND WASECA.
Martin Pansch, of Northfield, forges a seahorse-shaped wall hook Sunday afternoon at the Rice County Steam and Gas Engine Show. Pansch has been forging for 27 years. (Colton Kemp/southernminn.com)
Martin Pansch, of Northfield, shows a piece of a hanger he forged to Stacy Petricka (front) and Jan Vorel, both of Faribault, at the Rice County Steam and Gas Engines Show Sunday afternoon in Dundas. (Colton Kemp/southernminn.com)
Martin Pansch, of Northfield, hammers away at a seahorse hook in the making. Pansch demonstrated his craft in a blacksmith shop at the Rice County Steam and Gas Engine Show last weekend in Dundas. (Colton Kemp/southernminn.com)