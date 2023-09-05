One summer, while working at Fort Snelling in his early 20s, Martin Pansch spent his workdays in a historic blacksmith shop. Now, he’s been blacksmithing for longer than he hasn’t.

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Martin Pansch, of Northfield, forges a seahorse-shaped wall hook Sunday afternoon at the Rice County Steam and Gas Engine Show. Pansch has been forging for 27 years. (Colton Kemp/southernminn.com)


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Mike Pansch, of Northfield, strikes the glowing metal with a hammer, as the soon-to-be-seahorse hook sits on the horn of an anvil Sunday afternoon. (Colton Kemp/southernminn.com)
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Martin Pansch, of Northfield, shows a piece of a hanger he forged to Stacy Petricka (front) and Jan Vorel, both of Faribault, at the Rice County Steam and Gas Engines Show Sunday afternoon in Dundas. (Colton Kemp/southernminn.com)
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Hot pieces of metal fly as Martin Pansch makes a hook Sunday. (Colton Kemp/southernminn.com)
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Northfield’s Martin Pansch uses a tool to hold up a finished seahorse he forged in the blacksmith shop at the Rice County Steam and Gas Engine Show Sunday afternoon. (Colton Kemp/southernminn.com)
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Mike Pansch demonstrates his homemade tool for carving out the smaller fin on the seahorse hooks that he forges. (Colton Kemp/southernminn.com)
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Martin Pansch, of Northfield, hammers away at a seahorse hook in the making. Pansch demonstrated his craft in a blacksmith shop at the Rice County Steam and Gas Engine Show last weekend in Dundas. (Colton Kemp/southernminn.com)
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A blacksmith shop is a fixture of the Rice County Steam and Gas Engines Showgrounds. (Colton Kemp/southernminn.com)

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Reach Reporter Colton Kemp at 507-333-3129. © Copyright 2023 APG Media of Southern Minnesota. All rights reserved.

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