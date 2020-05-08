A farmer planting beans in his field at the curve on Kane Trail and Lamb Ave southeast of Northfield Thursday discovered human remains, according to law enforcement officials.

The remains were found in a grassy area near the Northfield Township field. Foul play is not suspected.

The remains have been sent to Hennepin County Medical Examiner’s Office for identification. The case remains under investigation by the Sheriff’s Office. Deputies were assisted by the Rice County Coroner’s Office.

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