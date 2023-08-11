Seal King.jpg

Seal King staff and Faribault and Northfield chambers of commerce representatives gather for a ribbon cutting at the new Faribault location on Friday. (Kristine Goodrich photos/southernminn.com)

Seal King franchise owners Marcus Halverson and Jared Breitenfeldt celebrated their recent move to Faribault Friday with an open house and ceremonial ribbon cutting Friday. The franchisees of the asphalt sealcoating business moved from Elko New Market to 2663 Cedar Lake Blvd. in Faribault.

Seal King 2.jpg

Employee Jose Dominglez Vargaz, left, chats with Seal King franchise owner Marcus Halverson in front of a new storage tank in their new Faribault facility Friday during an open house. 
  

Tags

Recommended for you

Load comments