THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
627 IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 24 COUNTIES
IN CENTRAL MINNESOTA
BENTON MCLEOD MEEKER
MORRISON SHERBURNE SIBLEY
STEARNS WRIGHT
IN EAST CENTRAL MINNESOTA
ANOKA CARVER CHISAGO
DAKOTA HENNEPIN ISANTI
KANABEC MILLE LACS RAMSEY
SCOTT WASHINGTON
IN SOUTH CENTRAL MINNESOTA
LE SUEUR RICE STEELE
WASECA
IN SOUTHEAST MINNESOTA
GOODHUE
IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES
IN NORTHWEST WISCONSIN
BARRON POLK RUSK
IN WEST CENTRAL WISCONSIN
CHIPPEWA DUNN EAU CLAIRE
PEPIN PIERCE ST. CROIX
THIS INCLUDES THE CITIES OF BLAINE, CAMBRIDGE, CENTER CITY,
CHANHASSEN, CHASKA, CHIPPEWA FALLS, DURAND, EAU CLAIRE,
ELK RIVER, FARIBAULT, GAYLORD, HASTINGS, HUDSON, HUTCHINSON,
LADYSMITH, LE SUEUR, LITCHFIELD, LITTLE FALLS, MENOMONIE,
MINNEAPOLIS, MONTICELLO, MORA, OSCEOLA, OWATONNA, PRINCETON,
RED WING, RICE LAKE, RIVER FALLS, SAUK RAPIDS, SHAKOPEE,
ST CLOUD, ST PAUL, STILLWATER, VICTORIA, AND WASECA.
Seal King staff and Faribault and Northfield chambers of commerce representatives gather for a ribbon cutting at the new Faribault location on Friday. (Kristine Goodrich photos/southernminn.com)
Seal King franchise owners Marcus Halverson and Jared Breitenfeldt celebrated their recent move to Faribault Friday with an open house and ceremonial ribbon cutting Friday. The franchisees of the asphalt sealcoating business moved from Elko New Market to 2663 Cedar Lake Blvd. in Faribault.