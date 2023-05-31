Bethlehem Academy's Class of 2023 earned nearly $978,000 in scholarships. The 30 college, tech or trade school-bound graduates received an average of $32,957.
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