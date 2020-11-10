Riverland Community College in conjunction with Central Lakes College is hosting a live virtual reading from US Poet Laureate Joy Harjo from 12- 1 p.m. on Thursday, Nov. 12.

Joy is a major voice in American literature, and she is also an activist, musician, and writer of memoir and essays. Many high schools are involved in this state-wide event, and the Olseth Foundation is graciously sending out 1250 copies of her latest book, An American Sunrise to indigenous students across Minnesota. Access this literary event celebrating the necessity of poetry at http://www.clcmn.edu/vlw/

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