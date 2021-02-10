Faribault Middle School Students of the Month for February are:
Team 601 - Khalid Abdullahi, Nazareth Pimentel-Munoz and Nayrus Mohamed
Team 602- Zudeys Ali, Luella Coulter and Freya Falvey
Team 701- Zakariya Arte, Diana Gonzalez Camacho and Belinda Cirne
Team 702 - Fadumo Aden, Malori Prior and Jace Salazar
Team 801 - Maggie Lund, Asia Fillipi and Ava Gersemehl
Team 802 - Nadia Baum, Sydney Morgan and Emma Ardolf
Electives - Adna Shukri, Courtney Keilen and Analee Ramon Omar Abdi
Faribault Middle second quarter All-Stars are:
Ayan Abdi, Adam Abdi, Khalid Abdullahi, Wyatt Adamek, Suleyman Ahmed, Evelyn Amundson, Claire Anderson, Makayla Annis-Bauer, Santos Arevalo, Zakariya Arte, Safi Arte, Addisyn Bauer, Nadia Baum, Caramia Bennington, Alexys Berger, Kaylie Bertram, Olivia Brissett, Benjamin Cap, Carson Casteel, Tiana Castillo, Tyler Clark, Amanda Cullen, Iqra Dayib, Benjamin Diaz-Coons, Javier Escamilla, Rocio Escamilla, Vida Estrada Solis, Marvin Fernandez, Hadden Foster and Jose Garcia
Also, Hanna Gehrke, Diana Gonzalez Camacho, Isabella Hammer, Shukri Hassan, Jersey Hausen, Danny Hernandez Sarmiento, Sigrid Holmgren, Abigail Hoy, Mohamed Hussein, Rashid Ibrahim, Fardosa Issa, Dalen Jager-Villa, Lilian Jindra, Benjamin Juantos Juarez, Thomas Keeley, Adriana Landrau Delgado, Lydia Lueken, Joel Malz, Samantha Martinson, Nayrus Mohamed, Savannah Moreno, Nasteho Muhumed, Leah Nowaczewski, Gabriela Olivo, Fernanda Ortega Davila and Lydia Patterson
Also, Brandon Petricka, Nazareth Pimentel-Munoz, Nolan Pudil, Linnae Qualle, Tennyson Roiger, Harriet Ruisi, Jace Salazar, Justin Schrot, Brady Schulz, James Silver, Cooper Taggert, Renon Thomas III, Abraham Valdez, Olivia White, Ella Wood and Anna Yetzer