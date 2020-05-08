The Faribault American Legion will be hosting a Club Supper, curbside pickup style, from 5 to 7 p.m. Friday, May 15. Those interested are encouraged to place orders via phone beforehand from 2 to 4 p.m. May 13-14 or from 4 to 6 p.m. Friday, May 15 by calling 507-291-5920.

Two options are available: 1/4 rack of ribs or ribeye steak for $15 or 1/2 rack of ribs or steak and shrimp for $17. Both options come with a choice between french fries or a baked potato.

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