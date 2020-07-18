The Point After, Faribault Police Dept. weekly newsletter - July 17
- Suzanne Rook
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...EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING... * WHAT...DANGEROUSLY HOT CONDITIONS WITH HEAT INDEX VALUES UP TO 110 EXPECTED. * WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, EAST CENTRAL, SOUTH CENTRAL AND SOUTHWEST MINNESOTA. * WHEN...FROM 11 AM THIS MORNING TO 9 PM CDT THIS EVENING. * IMPACTS...EXTREME HEAT AND HUMIDITY WILL SIGNIFICANTLY INCREASE THE POTENTIAL FOR HEAT RELATED ILLNESSES, PARTICULARLY FOR THOSE WORKING OR PARTICIPATING IN OUTDOOR ACTIVITIES. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM, STAY OUT OF THE SUN, AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS. YOUNG CHILDREN AND PETS SHOULD NEVER BE LEFT UNATTENDED IN VEHICLES UNDER ANY CIRCUMSTANCES. TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN POSSIBLE RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT STROKE. WEAR LIGHTWEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN POSSIBLE. TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE IS AN EMERGENCY! CALL 9 1 1. &&
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