Bethlehem Academy class of 1956 will hold a lunch meeting at 11:30 a.m. on Friday, Aug. 28 at the Depot Bar and Grill on 311 Heritage Park, Faribault.
All alums and friends are welcome to attend.
...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING... * WHAT...HEAT INDEX VALUES UP TO 102 EXPECTED. * WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, EAST CENTRAL, SOUTH CENTRAL, SOUTHEAST, SOUTHWEST AND WEST CENTRAL MINNESOTA. * WHEN...FROM NOON TODAY TO 9 PM CDT THIS EVENING. * IMPACTS...HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY MAY CAUSE HEAT ILLNESSES TO OCCUR. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM, STAY OUT OF THE SUN, AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS. YOUNG CHILDREN AND PETS SHOULD NEVER BE LEFT UNATTENDED IN VEHICLES UNDER ANY CIRCUMSTANCES. TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN POSSIBLE RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT STROKE. WEAR LIGHTWEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN POSSIBLE. TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE IS AN EMERGENCY! CALL 9 1 1. &&
Success! An email has been sent to with a link to confirm list signup.
Error! There was an error processing your request.