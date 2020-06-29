...EXCESSIVE RAINFALL MOVING SOUTHWARD AND CONTINUING THROUGH
NOON...
.THE AXIS OF HEAVIER RAINFALL HAS SHIFTED SOUTHWARD ACROSS FAR
SOUTHERN MINNESOTA SO THE FLASH FLOOD WATCH HAS BEEN EXPANDED IN
THIS AREA UNTIL NOON. ADDITIONAL THUNDERSTORMS WILL CONTINUE
ACROSS PARTS OF THE REGION THIS MORNING, WITH THE RAINFALL SLOWLY
DECREASING IN AREAL COVERAGE AND INTENSITY BY NOON. SIGNIFICANT
FLASH FLOODING IS POSSIBLE IN THE WATCH AREA, ESPECIALLY IF THESE
STORMS DEVELOP OVER URBAN AREAS.
...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT UNTIL NOON CDT TODAY...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TWIN CITIES/CHANHASSEN HAS
EXPANDED THE
* FLASH FLOOD WATCH TO INCLUDE PORTIONS OF SOUTH CENTRAL
MINNESOTA AND SOUTHEAST MINNESOTA, INCLUDING THE FOLLOWING
AREAS, IN SOUTH CENTRAL MINNESOTA, BLUE EARTH, BROWN, RICE,
WASECA, AND WATONWAN. IN SOUTHEAST MINNESOTA, GOODHUE.
* UNTIL NOON CDT TODAY
* ADDITIONAL ROUNDS OF HEAVY RAINFALL COULD LEAD TO A HIGH
LIKELIHOOD OF FLASH FLOODING.
* FLASH FLOODING OF CREEKS, STREAMS, URBAN AREAS, AND LOW LYING
AREAS IS POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
PLEASE REPORT FLOODING TO YOUR LOCAL LAW ENFORCEMENT AGENCY OR
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN THE TWIN CITIES WHEN YOU CAN DO
SO SAFELY.
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