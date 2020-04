The April Star Class of the Month at Studio of Stars is Dazzlin’ Stars. Pictured from left, row one, Jenna Lippert, Layah Ferris, Lillie Calmer, Kailey Bricko, Abigail Glynn, Payten Mendoza, Giada Gray and Sienna Flintrop. Row two, Ava Pettipiece, Avari Steffl, Andrea Brady, Ava Monson, Addy Schaner, Emma Wilson, Samantha Rezac and Madelyn Peterson. Row three, Maddy Dandl, Fiona Hacker, Cailee Sanchez, Jackie Martinez, Diana Gonzalez- Camacho, MacKenzie Grimmius and Elise Andersen. (Photo courtesy of Studio of Stars)