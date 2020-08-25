The Rice Soil and Water Conservation District (SWCD) will host its regular monthly Board of Supervisors meeting virtually from 9 to 11 a.m. Wednesday, Sept. 9 due to the spread of the COVID-19 virus.

To attend the meeting virtually, join from us02web.zoom.us/j/89725605543 and use the meeting ID: 897 2560 5543 or dial-in at 1-312-626-6799.

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