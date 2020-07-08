Emily Reuvers of Faribault, child of Gary and Gloria Reuvers, is a candidate to graduate from the College of Saint Benedict in St. Joseph with a Bachelor of Arts degree in communication.

Because of the COVID-19 pandemic, a commencement ceremony was not held this year. At this point, CSB is looking at a spring 2021 date for the ceremony, subject to the approval of government agencies and health officials.

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