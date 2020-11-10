This Summer's CRWP Water Photo Contest ended with a bang on Sept. 30 with 32 entries from both adult and youth  photographers. Winners received prizes including a gift card from Imminent Brewing (for those 21+), and CRWP shirts, bandannas, or masks. In the adult category, Jill Trescott placed first, followed by Rick Elsen in second and Matthew Stelter in third. Jay Kuivinen placed first in the youth category. 

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Jill Trescott, first place adult
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Rick Elsen, second place adult
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Matthew Stelter, third place adult
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Jay Kuivinen, first place youth 
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